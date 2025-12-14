scorecardresearch
 
मुंबई के शख्स को 25 लाख में बेच दिए नकली जेवरात... बोला- मंदिर के पीछे खुदाई में मिले हैं

मुंबई के मलाड इलाके के कारोबारी 25 लाख रुपये के नकली जेवरात के शिकार बन गए. आरोपियों ने उन्हें नासिक के एक मंदिर के पीछे खुदाई में मिले सोने के जेवरात दिखाकर धोखा दिया. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.

मुंबई के शख्स को बेच दिए नकली जेवरात. (Photo: Representational)
मुंबई के एक शख्स को नकली जेवरात बेचकर 25 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने वाला गिरोह सामने आया है. पुलिस ने केस दर्ज कर पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने नकली सोने के जेवरात बेचने के लिए पहले विश्वास जीता, फिर ठगी का शिकार बनाया.

एजेंसी के अनुसार, 51 साल के पीड़ित दिनेश मेहता मुंबई के मलाड इलाके के रहने वाले हैं. उन्होंने शिकायत में कहा कि आरोपी बाबूलाल भालाराम वाघेला ने उनसे राजस्थानी भाषा में दोस्ती की. विश्वास जीतने के बाद उन्हें बताया कि उन्होंने नासिक के एक मंदिर के पीछे खुदाई के दौरान लगभग 900 ग्राम सोने के जेवरात मिले हैं. वाघेला ने दिनेश से कहा कि वे या तो इन जेवरातों को बेचने में मदद करें या खुद खरीद लें.

आरोपियों ने दिनेश को कुछ जेवरात दिखाए और सोने की तरह दिखने वाले कुछ मोतियों को सैंपल के तौर पर दिया. मोतियों को देख दिनेश ने पूरी तरह से सोने का भरोसा कर लिया और आरोपियों से जेवरात खरीदने के लिए 25 लाख रुपये कैश दे दिए. हालांकि, जब दिनेश ने इन जेवरातों की किसी ज्वेलर से जांच करवाई तो पता चला कि ये नकली हैं. इसके बाद दिनेश ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया.

यह भी पढ़ें: खुलासाः नकली ज्वैलरी के जरिए खपाया करोड़ों का कालाधन

पुलिस ने जांच के दौरान 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की और गुजरात व महाराष्ट्र के पालघर से पांच आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 55 वर्षीय बाबूलाल भालाराम वाघेला, 50 वर्षीय कोकुबाई बाबूलाल वाघेला, 34 वर्षीय मंगलराम मनाराम वाघारी, केसराम भागतराम वाघारी और भावरलाल बाबूलाल वाघारी के रूप में हुई है. पुलिस ने बाबूलाल वाघेला के घर से 15.45 लाख रुपये कैश बरामद किए. वाघेला के खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं. इसके अलावा पुलिस एक और आरोपी की तलाश कर रही है.

---- समाप्त ----
