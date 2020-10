बिहार चुनाव में बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं. देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में कहा है कि लॉकडाउन के समय से ही हर दिन लगातार काम करता आ रहा हूं लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईश्वर चाहते हैं कि एक ब्रेक लूं. उन्होंने कहा है कि मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मैं आइसोलेशन में हूं. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे चिकित्सकों की सलाह के मुताबिक दवाएं और उपचार ले रहे हैं.

देखें: आजतक LIVE TV

उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह भी दी है. देवेंद्र फडणवीस ऐसे समय में कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जब बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है. देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पहली बार महाराष्ट्र के बाहर बड़ी जिम्मेदारी दी थी. फडणवीस बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी हैं.

Those who have come in contact with me are advised to get covid19 tests done.

Take care, everyone !