संजय राउत की पत्नी को नोटिस, बीजेपी हमलावर, शिवसेना बोली- बदले की कार्रवाई

राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस की रिपोर्ट पर शिवसेना की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत पर अपना हमला तेज कर दिया है. वहीं शिवसेना ने ईडी के नोटिस को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है.

वरिष्ठ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सिलसिलेवार ट्वीट में संजय राउत पर निशाना साधा है. सोमैया ने पूछा कि ईडी जब वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है तो शिवसेना नेता इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे थे कि यह कैसे हुआ.

किरीट सोमैया ने ट्वीट किया, शिवसेना नेता संजय राउत कृपया स्पष्ट करें कि "क्या श्रीमती वर्षा संजय राउत को नवंबर के चौथे सप्ताह में, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में और दिसंबर 2020 के चौथे सप्ताह में 3 समन (नोटिस) प्राप्त हुए हैं? समझ सकते हैं ईडी पीएमसी बैंक, HDIL फंड मामले की जांच कर रही है.'

Shivsena Leader Shri #SanjayRaut please clarify "Whether Smt Varsha Sanjay Raut has received 3 Summons (Notices) to appear before ED in 4th week of November, 2nd Week of December & 4th Week of December 2020!!?? Understood ED investigating #PMCBank #HDIL flow of Funds.

किरीट सोमैया ने आगे कहा, अगर ED एक परिवार से पूछे कि कैसे आपके परिवार ने HDIL से 55 लाख लिए तो इसमें क्या गलत है? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एचडीसीएल के कारण पीएमसी बैंक डूब गया. बेनेफिसियरी ने हिसाब तो देना पड़ेगा.

