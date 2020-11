'नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री तो शिवसेना को श्रेय', सामना में लेख

बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आ गया है और एनडीए फिर सत्ता तक पहुंच गया है. बिहार के नतीजों पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. शिवसेना के मुखपत्र सामना में बिहार चुनाव पर लेख आया है, साथ ही शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा कि चिराग पासवान की पार्टी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, जिसकी वजह से जदयू नंबर तीन की पार्टी बन गई.



प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि चिराग की ओर से ‘दिल में है मोदीजी’ की बात सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, उसके पीछे तैयारी थी.

Clearly, Chirag Paswan ji’s LJP has delivered for the BJP by reducing JDU to number 3 position. His ‘dil main hain Modiji’ was not merely a dialogue though there were multiple retakes.