बांग्लादेशी नागरिक ने फर्जी पासपोर्ट पर की विदेश यात्रा, महाराष्ट्र ATS ने किया गिरफ्तार

महाराष्ट्र एटीएस (Anti-Terrorism Squad) ने शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट से इरशाद शहाबुद्दीन शेख नामक एक बांग्लादेशी नागरिक (Bangladeshi national) को गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी भारतीय पासपोर्ट (Fake Indian Passport) पर विदेश की यात्रा की थी. शेख शारजाह गया था और जब वापस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

एटीएस के अधिकारियों ने इरशाद शेख को गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे आठ अक्टूबर तक एटीएस की कस्टडी में भेज दिया गया है. एटीएस ने बताया कि शख्स बांग्लादेश के नोआखाली जिले का रहने वाला है और उन्हें पता चला कि उसने फर्जी पासपोर्ट की बदौलत यात्रा की है.

एटीएस को बीते दिन मालूम चला कि युवक शारजाह से दिल्ली की यात्रा कर रहा है. इसके बाद तुरंत एटीएस टीम मुंबई से नई दिल्ली पहुंची और इरशाद को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया. दिल्ली से इरशाद को मुंबई ले जाया गया, जहां से उसे कोर्ट ने हिरासत में भेज दिया.

