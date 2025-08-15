scorecardresearch
 

Feedback

बांद्रा: खास अंदाज में मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस, वीर सपूतों के परिवारों को दिया सम्मान और आर्थिक सहयोग

बांद्रा पूर्व के उत्तर भारतीय संघ भवन में 79वें स्वतंत्रता दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया. कार्यक्रम में पांच शहीद परिवारों को सम्मानित कर एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई. देशभक्ति गीतों और नारों से गूंजे समारोह में शहीदों के पराक्रम को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

Advertisement
X
79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया (File Photo: Dipesh Devendranath Tripathi/ITG)
79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया (File Photo: Dipesh Devendranath Tripathi/ITG)

मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित उत्तर भारतीय संघ भवन में इस बार 79वां स्वतंत्रता दिवस एक खास अंदाज में मनाया गया. यहां इसे शहीद दिवस का रूप देते हुए देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों के परिवारों का सम्मान किया गया और उन्हें आर्थिक सहायता दी गई.

कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की जय के नारों और देशभक्ति गीतों से हुई. मंच से ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख कर माहौल में जोश और गर्व भर दिया गया. इस अवसर पर पांच शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया. 

खास अंदाज में मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस

सम्बंधित ख़बरें

the Tiranga Yatra the spirit of patriotism was seen on the streets of Kashi
काशी में स्वतंत्रता दिवस का जोश, युवाओं की तिरंगा यात्रा से गूंजी सड़कें 
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के लिए CM नीतीश का ऐलान
स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश का ऐलान, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का टारगेट 
सैंड आर्ट में वीरों को सलाम (Photo: Screengrab)
स्वतंत्रता दिवस पर 'लड़ाकू विमानों' संग सजी सैंड आर्ट, 'ऑपरेशन सिंदूर' की दिखी अद्भुत झलक 
Operation Sindoor: A Strong Message from India to Pakistan!
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर PM का संबोधन, लाल किले से OP सिंदूर की हुंकार  
The new mantra of self-reliant India: Vocal for Local
'ये नया इतिहास बनाने का समय है', स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोले PM  

इनमें बांग्लादेश युद्ध में शहीद लांस नायक शांताराम मोरे की पत्नी उज्वला मोरे, पठानकोट हमले में शहीद हवलदार सूर्यकांत तेलंगे की पत्नी मनीषा तेलंगे, कुपवाड़ा में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद कैप्टन विष्णु गोरे की माता अनुराधा गोरे, पुलवामा में शहीद मेजर यशिन रमेश आचार्य की माता ग्रेस रमेश आचार्य और शहीद अग्निवीर मुरली श्रीराम नाईक की माता ज्योतीबाई नाईक शामिल थीं. सभी को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया.

कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ नीति और भारतीय सेना के साहस की सराहना की. शहीदों की कहानियां सुनकर माहौल भावुक हो गया. 

Advertisement

देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों के परिवारों का सम्मानित किया 

उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आरएन सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता असंख्य बलिदानों की देन है और आने वाली पीढ़ियों को यह इतिहास जानना जरूरी है. समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोग, संघ के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए. अंत में सभी ने खड़े होकर शहीदों को मौन श्रद्धांजलि दी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement