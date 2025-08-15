बांद्रा: खास अंदाज में मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस, वीर सपूतों के परिवारों को दिया सम्मान और आर्थिक सहयोग

मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित उत्तर भारतीय संघ भवन में इस बार 79वां स्वतंत्रता दिवस एक खास अंदाज में मनाया गया. यहां इसे शहीद दिवस का रूप देते हुए देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों के परिवारों का सम्मान किया गया और उन्हें आर्थिक सहायता दी गई.

कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की जय के नारों और देशभक्ति गीतों से हुई. मंच से ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख कर माहौल में जोश और गर्व भर दिया गया. इस अवसर पर पांच शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया.

खास अंदाज में मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस

इनमें बांग्लादेश युद्ध में शहीद लांस नायक शांताराम मोरे की पत्नी उज्वला मोरे, पठानकोट हमले में शहीद हवलदार सूर्यकांत तेलंगे की पत्नी मनीषा तेलंगे, कुपवाड़ा में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद कैप्टन विष्णु गोरे की माता अनुराधा गोरे, पुलवामा में शहीद मेजर यशिन रमेश आचार्य की माता ग्रेस रमेश आचार्य और शहीद अग्निवीर मुरली श्रीराम नाईक की माता ज्योतीबाई नाईक शामिल थीं. सभी को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया.

कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ नीति और भारतीय सेना के साहस की सराहना की. शहीदों की कहानियां सुनकर माहौल भावुक हो गया.

Advertisement

देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों के परिवारों का सम्मानित किया

उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आरएन सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता असंख्य बलिदानों की देन है और आने वाली पीढ़ियों को यह इतिहास जानना जरूरी है. समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोग, संघ के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए. अंत में सभी ने खड़े होकर शहीदों को मौन श्रद्धांजलि दी.

---- समाप्त ----