आर्यन खान की बेल लेकिन समीर वानखेड़े की मुसीबत जारी, नवाब मालिक का एक और तीखा सवाल

ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बेल दे दी गई है. कई दिनों बाद उनकी जेल से भी रिहाई हो गई है और अब वे अपने परिवार संग समय व्यतीत कर रहे हैं. लेकिन एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुसीबत अभी भी जारी है. उनके खिलाफ लगातार कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक सोशल मीडिया के जरिए हर दिन वानखेड़े से तीखे सवाल पूछ रहे हैं. कभी उनकी शादी को लेकर बवाल है तो कभी उनके धर्म पर भी सवाल उठ रहे हैं.

नवाब मलिक का वानखेड़े पर अगला आरोप

अब नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर यास्मीन वानखेड़े के पति की एक फोटो शेयर कर दी है. उस फोटो को शेयर करते हुए नवाब मलिक ने सवाल पूछा है कि फोटो में दिख रहा ये शख्स कौन है? इसका समीर वानखेड़े और दाऊद वानखेड़े से क्या रिश्ता है? अगर पता चले तो हमें भी बता दिया जाए. इससे पहले भी नवाब मलिक ने कई ऐसी ही तस्वीरें और कुछ दस्तावेज सोशल मीडिया पर साझा किए हैं.

Who is this person ?

What is his relation with Dawood Wankhede and Sameer Dawood Wankhede ?

Please let us know pic.twitter.com/jGBUmLCjPK