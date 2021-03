मुंबईः CM से मिले मोहन डेलकर के बेटे, पिता के उत्पीड़न की दी जानकारी

दादर और नगर हवेली के दिवंगत सांसद मोहन डेलकर की पत्नी और बेटे अभिनव डेलकर ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की. मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री से मिलने के लिए आए थे.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अभिनव डेलकर ने कहा कि हमने उन्हें (सीएम और डिप्टी सीएम) बताया कि जिस कारण से मेरे पिता ने ऐसा कदम उठाया है वह दादरा और नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं. हमने चर्चा की कि उन्हें पिछले 16-18 महीनों से परेशान किया जा रहा था.

We had come to meet CM, Dy CM & HM. We told them that the reason which led to my father taking such step is Dadra & Nagar Haveli Administrator Praful Khoda Patel. We discussed that he was being harassed for past 16-18 months: Abhinav Delkar, son of late MP Mohan Delkar, in Mumbai pic.twitter.com/6W95kdb3qJ