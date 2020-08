महाराष्ट्र में बड़ा हादसा: रायगढ़ में गिरी पांच मंजिला इमारत, 70 लोगों के दबे होने की आशंका

महाराष्ट्र में एक बड़ा हादसा हो गया है. सोमवार शाम रायगढ़ जिले के महाड में एक पांच मंजिला इमारत गिर गई है. इमारत के मलबे में 70 लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है. अभी तक 15 लोगों को मलबे से निकाला गया है. जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि सात लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं सात लोगों को मामूली चोट आई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं. ये घटना काजलपुरा इलाके की है.

फिलहाल बचाव दल मौके पर है और मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश जारी है. जानकारी के मुताबिक रायगढ़ जिले के महाड शहर में तारिक गार्डन नाम की इस पांच मंजिला इमारत गिरने से तकरीबन 70 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की गई है. फिलहाल मौके पर पर्याप्त टीम पहुंची हुई है. लाइट आदि के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुणे से NDRF (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल) की दो टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है. सवाल यह उठ रहा कि इमारत काफी नई है, ऐसे में यह कैसे गिर गई?

वहीं महाराष्ट्र के सीएम ऑफिस की तरफ से इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा गया कि सीएम उद्धव ठाकरे ने इस घटना को लेकर वहां के विधायक और कलेक्टर से निधी चौधरी से बात की है और घटना को लेकर जानकारी मांगी है. उन्होंने आश्वस्त किया है कि लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए सभी जरूरी काम तेजी से किए जा रहे है.

वहीं जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने इस घटना को लेकर आजतक से बात करते हुए कहा कि यह 10 साल पहले ही यह इमारत बनाई गई थी. इमारत में ऊपर के तीन फ्लोर गिर गए हैं. माना जा रहा है कि इस इमारत में 50-60 लोग फंसे हो सकते हैं. हालांकि पुख्ता जानकारी बाद में ही मिल पाएगी.

उन्होंने कहा कि ये तालाब के पास की इमारत थी. डिजाइनिंग में दिक्कत थी या मकान बनाने में खराब मैटेरियल ये सभी जांच का विषय है. फिलहाल हमलोग लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके.

गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना को लेकर दुख जाहिर करते हुए लिखा, 'महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिल्डिंग गिरने की घटना बेहद दुखद है. NDRF के डीजी से इस बारे में बात की और सभी जरूरी सहायता पहुंचाने को कहा है. उनकी टीम रास्ते में है. वो जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचकर काम शुरू कर देंगे. सभी लोगों के सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूं.'

