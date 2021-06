शिवराज के नए OSD पर मचा बवाल, विवाद के बाद तुषार पांचाल ने किया पद लेने से इनकार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नए ओएसडी पर मंगलवार दिन भर भोपाल से लेकर दिल्ली तक गहमागहमी रही. दिन भर मचे घमासान के बीच आखिरकार खुद नए ओएसडी को ट्वीट कर जानकारी देनी पड़ी कि वो मुख्यमंत्री के ओएसडी का पद स्वीकार नहीं कर रहे हैं.

मंगलवार दिन भरे मचे बवाल के बाद तुषार पांचाल ने ट्वीट कर बताया, 'मैंने तय किया कि शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं और मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री जी को बता दी है'

I have decided to not accept the responsibility offered to me by @chouhanshivraj ji and have communicated my inability to the CM.

दरअसल, तुषार पांचाल जो लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान के सोशल मीडिया अकाउंट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें सोमवार को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया लेकिन विपक्षी दलों से ज्यादा भाजपा और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शिवराज के नए ओएसडी पर सवाल खड़े कर दिए.

इसकी शुरुआत की दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता और विधानसभा चुनाव में तिलक नगर से प्रत्याशी रहे तेजिंदर सिंह बग्गा ने. बग्गा ने ट्वीट करते हुए तुषार के कुछ पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए और लिखा 'शिवराज जी, क्या आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत हैं?'



यही नहीं, कई सोशल मीडिया यूज़र्स जो सोशल मीडिया पर बीजेपी का समर्थन करते हैं, उन्होंने भी तुषार पांचाल के पुराने ट्वीट्स के आधार पर सरकार के फैसले पर निशाना साधा. शैफाली वैद्य और अशोक पंडित ने भी सवाल खड़े किए.

How can anyone who uses the ‘cow urine’ jibe NOT be a Hindu hater? @nisheethsharan ji, this is a question for you. Don’t know who this @tushar person is, but if these tweets are any indication, he is no different from a Modi hating woke libtard. Baki @ChouhanShivraj समझदार हैं! https://t.co/bryKZ700VE