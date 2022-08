State of the States Madhya Pradesh: राहुल नहीं तो क्या प्रियंका को अध्यक्ष बनना चाहिए? कमलनाथ बोले- बेशक, वो अच्छी लीडर हो सकती हैं

India Today के ईवेंट State of the States Madhya Pradesh First की शुरुआत शनिवार को भोपाल से ही हुई. इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के अंत में राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी शिरकत की. जहां उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा. उनकी आलोचनाएं कीं. साथ ही, उन्होंने राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर अपने विचार रखे.

राष्ट्रीय कांग्रेस पर उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस को इस वक्त एक अध्यक्ष की जरूरत है. अगले महीने अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे, तो क्या राहुल गांधी इसमें हिस्सा लेंगे? इसपर कमलनाथ ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे हिस्सा लेंगे या नहीं, लेकिन अगर वह हिस्सा लेना चुनते है तो ये बहुत अच्छा होगा.

राहुल गांधी नई सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं

उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी राजनीति में बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, नई सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसलिए लोग उन्हें अजीब कहते हैं, लेकिन वे अजीब हैं नहीं. उनके पास राजनीति में नए विचार हैं, ने आइडिया हैं, ये ज़रूरी चीज हैं. इन आइडिया को आपनाने में समय लगेगा, लेकिन इन्हें अपनाया जाएगा.

राहुल गांधी Rallying Point हैं

उनसे पूछा गया कि किसी गांधी को ही अध्यक्ष क्यों बनाना चाहिए, किसी और को क्यों नहीं, आप क्यों नहीं हो सकते? इसपर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी नॉन गांधी प्रेसिडेंड हुए हैं. राहुल गांधी rallying point हैं. दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में बैठकर लोग राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे शहरी व्यक्ति हैं, शहर में केवल लोकसभा की 55 सीटे हैं. यही सीटें समझती हैं कि ये देश को जानती हैं.

मैं मध्यप्रदेश में ही रहना चाहता हूं

आप अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते, इसपर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मध्यप्रदेश में ही रहूंगा, मैं राज्य छोड़ना नहीं चाहता. हर पार्टी को एक रैलिंग पॉइंट चाहिए होता है. जब आपको एक संरचना बनानी होती है तो एक अध्यक्ष कुछ नहीं करता, वो संरचना महत्वपूर्ण होती है.

तब उनसे पूछा गया कि अगर राहुल नहीं तो क्या प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए. इसपर उन्होंने कहा कि बेशक. ये पार्टी को तय करना है, उन्हें तय करना है. लेकिन वह खुद अच्छी लीडर हो सकती हैं.