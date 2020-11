MP उपचुनाव में हार पर पूछा सवाल तो कांग्रेस नेता बोले- 'इमरती देवी जलेबी बन गईं'

मध्य प्रदेश उपचुनाव के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ के 'आइटम' वाले बयान को लेकर इमरती देवी काफी चर्चा में रही थीं. हालांकि बाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बयान की निंदा की, जिसके बाद कमलनाथ को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी. इमरती देवी एक बार फिर से कांग्रेस नेता की बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में हैं.

कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने 'आइटम' वाले बयान को लेकर कहा है कि अगर कमलनाथ के इस बयान से कांग्रेस को नुकसान हुआ है तो फिर इमरती देवी चुनाव क्यों हारी? इमरती देवी जलेबी बन गई हैं.

इससे पहले मीडियाकर्मियों ने सज्जन सिंह वर्मा से पूछा था कि क्या पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान की वजह से मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है?

If the 'item' comment on Imarti Devi had harmed Congress, why did she suffer a defeat in the election? Imarti Devi jalebi ban gayi: Madhya Pradesh Congress leader Sajjan Singh Verma on being asked if the remark was responsible for the party's defeat in recent bypolls (15.11) pic.twitter.com/L1W047CEcI