सिंधिया के आरोप पर बोले कमलनाथ- कभी नहीं कहा कुत्ता, जनता है गवाह

बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ-साथ कई राज्यों में भी उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन मध्‍य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और नेता एक-दूसरे पर निजी हमले तक कर रहे हैं. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुत्ता कहे जाने के आरोप पर कहा कि उन्होंने कभी भी कुत्ता नहीं कहा.

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आज रविवार को कहा, 'कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैंने उन्हें अशोक नगर में कुत्ता कहा. मैंने कभी भी उन्हें कुत्ता कहकर संबोधित नहीं किया और न ही कभी ऐसा करूंगा. अशोक नगर के लोग इस मामले में मेरे गवाह हैं.

Yesterday Jyotiraditya Scindia told that I had called him a dog in Ashok Nagar. I had neither addressed him as a dog nor I will do so, people of Ashok Nagar are witness to this: Kamal Nath, Congress