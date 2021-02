सीधी हादसा: बोलेरो को साइड दे रहा था ड्राइवर, कंट्रोल खोया तो नहर में जा गिरी बस

मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई, अबतक इस हादसे में कुल 34 लोगों की मौत हो गई है.



कुल 54 यात्रियों से भरी हुई बस सीधी से सतना जा रही थी, जिस दौरान ये भयावह हादसा हुआ. रास्ते पर जब ड्राइवर बस पर कंट्रोल खो बैठा, तो यात्रियों से भरी हुई बस नहर में समा गई.



जानकारी के मुताबिक, रास्ते पर जब सामने से बोलेरो गाड़ी आ रही थी तब ड्राइवर उसे साइड देने लगा और उसी दौरान ये भयावह हादसा हुआ.

SDRF & divers have reached the spot. Water from Bansagar canal is being released into Sihawal Canal to lower its water level for rescue operation. CM Shivraj Singh Chouhan has taken cognisance of the matter. He has spoken to District Collector asking him to quicken the operation.