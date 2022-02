मध्य प्रदेश: दतिया में सरकारी पीजी कॉलेज का फरमान- ना पहनकर आएं हिजाब

Hijab Controversy: कर्नाटक में चल रहा हिजाब का विवाद दूसरे राज्यों के साथ-साथ मध्यप्रदेश तक पहुंच गया है. इसके चलते गृहमंत्री के विधानसभा क्षेत्र दतिया में एक कॉलेज प्रबंधन ने फरमान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि जो भी महाविद्यालय में प्रवेश करेगा वह शालीन कपड़ों में रहेगा और बुर्का पहनकर नहीं आएगा. मध्य प्रदेश में यह पहली बार है जब कॉलेज के प्रिंसिपल ने हिजाब को लेकर किसी तरह के प्रतिबंध की बात की हो.

यह मामला दतिया स्थित पीजी गर्वनमेंट कॉलेज का जारी है. जारी आदेश में लिखा गया है कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित अथवा किसी अन्य विशेष वेशभूषा जैसे हिजाब आदि में प्रवेश ना करें. समस्त छात्र/छात्राएं इस शिक्षा के मंदिर में शालीन और सभ्य वेशभूषा में प्रवेश लें.

Madhya Pradesh | A PG Govt College in Datia asks its students to "not wear community-specific outfits, hijab in college," following a demonstration by some protesters after a video showing two students wearing hijab in the college emerged



(Pic 2: Screenshot from viral video) pic.twitter.com/alNJQSgtyk