scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चूहे मारने की दवा, सल्फास और टूटा मोबाइल...संदिग्ध हाल में मिला युवक का शव, 3 दिन में होनी थी शादी

झारखंड के रामगढ़ जिले के गंडके जंगल में राजस्थान के एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई. 27 वर्षीय महावीर सिंह चूड़ावत की तीन दिन बाद शादी होने वाली थी. शव के पास चूहे मारने की दवा, सल्फास की गोली और टूटा मोबाइल बरामद हुआ. पुलिस हत्या या आत्महत्या- दोनों ही पहलुओं पर जांच कर रही है. परिजनों को सूचना देकर रामगढ़ बुलाया गया है.

Advertisement
X
शादी से ठीक पहले संदिग्ध हाल में मिला युवक का शव (Photo: ITG)
शादी से ठीक पहले संदिग्ध हाल में मिला युवक का शव (Photo: ITG)

झारखंड के रामगढ़ जिले में सोमवार को एक रहस्यमयी घटना सामने आई, जिसने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उलझन में डाल दिया है. रामगढ़ थाना क्षेत्र के गंडके जंगल में 27 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान राजस्थान के ठनके गांव जीवेर थाना क्षेत्र निवासी महावीर सिंह चूड़ावत के रूप में हुई है, जिसकी शादी आगामी 11 दिसंबर को होने वाली थी.

पुलिस के अनुसार, जंगल में पड़े शव के पास से चूहे मारने की दवा, सल्फास की गोली और युवक का टूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया है. यह सामान मिलने से पुलिस हत्या या आत्महत्या, दोनों ही कोणों पर जांच कर रही है. शुरुआती पड़ताल में किसी संघर्ष के निशान स्पष्ट नहीं मिले हैं, लेकिन मृतक के राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर झारखंड के जंगल में मौजूद होने ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि महावीर तीन दिन बाद होने वाली अपनी शादी को लेकर तनाव में था या किसी पारिवारिक विवाद की वजह से परेशान था- ऐसी संभावनाएं भी खंगाली जा रही हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों के बयान के बाद ही स्पष्ट होंगी.

सम्बंधित ख़बरें

unnao
खेत में बने घर से मिला महिला जलनिगम कर्मी का खून से सना शव, रेप के बाद हत्या की आशंका 
जिस इलाके में शव मिला है, वहां बाघ की आवाजाही है. (File Photo:KNP)
कान्हा नेशनल पार्क के पास मिला चरवाहे का शव, टाइगर के हमले का शक 
fierce clash between the police and the public outside the counting centre
कैमूर में काउंटिंग सेंटर के बाहर बवाल, चुनाव अधिकारी की स्कॉर्पियो फूंकी 
Ramgarh news
रामगढ़ में चोरों के गिरोह का पर्दाफाश 
पुलिस गिरफ्त में चोर. (Photo: Screengrab)
स्कूल वैन का इस्तेमाल कर बड़ी-बड़ी चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम, शातिर चोरों के गिरोह का पर्दाफाश 
Advertisement

रहस्यमयी मौत की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस ने मृतक के परिवार से फोन पर संपर्क कर उन्हें घटना की जानकारी दी. परिवारजन राजस्थान से रामगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं. पुलिस का मानना है कि परिवार के आने के बाद महावीर की मानसिक स्थिति, हाल के दिनों के व्यवहार और किसी संभावित विवाद के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी.

रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि 'आठ तारीख को गंडके जंगल में 27 वर्षीय युवक का शव मिला है. शव के पास चूहे मारने की दवा, सल्फास की गोली और टूटा मोबाइल मिला है. मृतक की पहचान महावीर सिंह चूड़ावत के रूप में की गई है. प्रारंभिक जानकारी से लगता है कि युवक शादी को लेकर तनाव में था या किसी पारिवारिक मतभेद से परेशान था, लेकिन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है.' फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि क्या यह आत्महत्या है या किसी सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement