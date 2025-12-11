चूहे मारने की दवा, सल्फास और टूटा मोबाइल...संदिग्ध हाल में मिला युवक का शव, 3 दिन में होनी थी शादी

झारखंड के रामगढ़ जिले में सोमवार को एक रहस्यमयी घटना सामने आई, जिसने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उलझन में डाल दिया है. रामगढ़ थाना क्षेत्र के गंडके जंगल में 27 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान राजस्थान के ठनके गांव जीवेर थाना क्षेत्र निवासी महावीर सिंह चूड़ावत के रूप में हुई है, जिसकी शादी आगामी 11 दिसंबर को होने वाली थी.

पुलिस के अनुसार, जंगल में पड़े शव के पास से चूहे मारने की दवा, सल्फास की गोली और युवक का टूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया है. यह सामान मिलने से पुलिस हत्या या आत्महत्या, दोनों ही कोणों पर जांच कर रही है. शुरुआती पड़ताल में किसी संघर्ष के निशान स्पष्ट नहीं मिले हैं, लेकिन मृतक के राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर झारखंड के जंगल में मौजूद होने ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि महावीर तीन दिन बाद होने वाली अपनी शादी को लेकर तनाव में था या किसी पारिवारिक विवाद की वजह से परेशान था- ऐसी संभावनाएं भी खंगाली जा रही हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों के बयान के बाद ही स्पष्ट होंगी.

रहस्यमयी मौत की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस ने मृतक के परिवार से फोन पर संपर्क कर उन्हें घटना की जानकारी दी. परिवारजन राजस्थान से रामगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं. पुलिस का मानना है कि परिवार के आने के बाद महावीर की मानसिक स्थिति, हाल के दिनों के व्यवहार और किसी संभावित विवाद के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी.

रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि 'आठ तारीख को गंडके जंगल में 27 वर्षीय युवक का शव मिला है. शव के पास चूहे मारने की दवा, सल्फास की गोली और टूटा मोबाइल मिला है. मृतक की पहचान महावीर सिंह चूड़ावत के रूप में की गई है. प्रारंभिक जानकारी से लगता है कि युवक शादी को लेकर तनाव में था या किसी पारिवारिक मतभेद से परेशान था, लेकिन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है.' फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि क्या यह आत्महत्या है या किसी सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या.

