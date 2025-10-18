scorecardresearch
 

झारखंड के लोहरदगा में 7 लाख रुपए की गांजा बरामद, पुलिस ने दो तस्कर किए गिरफ्तार

झारखंड के लोहरदगा जिले में पुलिस ने ओड़िशा से बिहार जा रही कार से 160 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. इस कार्रवाई में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया. गुप्त सूचना पर बदकी चंपी मुख्य सड़क पर वाहन जांच की गई. गांजा की कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस तस्करों के नेटवर्क की जांच कर रही है.

160 किलो गांजा बरामद. (Photo: Representational)
160 किलो गांजा बरामद. (Photo: Representational)

झारखंड के लोहरदगा जिले में पुलिस ने शनिवार को दो तस्करों को गिरफ्तार कर 160 किलोग्राम गांजा जब्त किया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि ओड़िशा के झारसुगुड़ा से बिहार की ओर जा रही एक कार में अवैध मादक पदार्थ की खेप ले जाई जा रही है.

कुदु थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने बदकी चंपी मुख्य सड़क पर वाहन जांच के दौरान इस कार को रोका. जैसे ही कार चालक को पकड़ने की कोशिश की गई, उसने भागने का प्रयास किया और चांदवा की ओर भागते हुए नियंत्रण खो दिया. वाहन सड़क किनारे जंगल में जाकर पलट गया.

जांच के दौरान कार से कुल 160 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है. इस मामले में कार में सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि एक अन्य वाहन जो इस कार का एस्कॉर्ट कर रहा था, वह मौके से भागने में सफल रहा.

अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनका नेटवर्क उजागर करने के लिए छानबीन की जा रही है. बरामद गांजा और आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. 

यह कार्रवाई लोहरदगा पुलिस के लिए हाल के दिनों की बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इस मात्रा में गांजा की तस्करी आम तौर पर राज्य से बाहर की जाती है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को संदिग्ध वाहन या मादक पदार्थ तस्करी की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

