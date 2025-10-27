झारखंड: छठ की तैयारियों के बीच मातम में बदली खुशियां! तीन जिलों में 8 मौतें

झारखंड के पलामू, हजारीबाग और सिमडेगा से मातम भरी खबर आई है. लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों के बीच हजारीबाग में तालाब में डूबने से दो बच्चियां और पलामू के सोन नदी पे गए तीन युवकों की मौत हो गई है. सिमडेगा से भी ऐसी ही खबर सामने आई है. पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत पोखराही गांव के पास तीन युवक सोन नदी में डूब गए हैं. गांव वालों के मुताबिक, कुछ युवक सोन नदी में नहाने के लिए गए थे. उनमें तीन युवक ज्यादा पानी की वजह नदी में डूब गए.

इस घटना को लेकर गांव और आसपास के इलाके में मातम का माहौल है जबकि पोखराही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. डूबने वालों में अंकुश पासवान (22), जो अपने ससुराल पोखराही गांव आये हुए थे. ससुराल में छठ महापर्व हो रहा है. दूसरा आदर्श चंद्रवंशी (22) और तीसरा रजनीश चंद्रवंशी (23) पोखराही है.

तीनों छठ महापर्व के दूसरे दिन यानी रविवार को खरना के मौके पर सोन नदी में नहाने के लिए उतरे थे. दूसरे युवक भी इन तीनों लड़कों के साथ नदी में नहाने के लिए गए थे लेकिन वह सुरक्षित लौट आए हैं. इस घटना की जानकारी मिलते ही हुसैनाबाद के दंगवार ओपी प्रभारी सोनू कुमार के अलावा कई अधिकारी घटनास्थल पहुंच गए थे. CO पंकज कुमार ने बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं. दो शव घटना के कुछ देर बाद ही बरामद हो गया था. तीसरा भी सोमवार की सुबह बरामद हो गया. तीनों शवों को एंबुलेंस से पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

Advertisement

छठ पूजा की तैयारी में गई बच्चियों की मौत...

वहीं, हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना के तहत पड़ने वाले गांव में छठ पूजा की तैयारी में गई दो बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है. पर्व की खुशी मातम में बदल गई है. हजारीबाग में केरेडारी थाना क्षेत्र के बेला गांव में छठ पूजा की पूर्व संध्या पर रविवार को तालाब में नहाने के लिए गई थी. दोनों बच्चियों की पानी में डूबने से मौत हो गई.

परिजनों ने बताया कि छठ पर्व की तैयारी के क्रम में दोनों बच्चियां गांव के तालाब में नहाने गईं थीं. नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से दोनों गहरे पानी में चली गईं और डूब गईं. इस बीच तालाब के आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली. परिजन तत्काल दोनों बच्चियों को तालाब से निकालकर केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. बाद में परिजनों ने दोनों बच्चियों को बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉ. अविनाश कुमार ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: डॉक्टर्स की लापरवाही से 5 बच्चे HIV पॉजिटिव, चढ़ाया संक्रमित ब्लड, झारखंड HC ने मांगा जवाब

Advertisement

सिमडेगा से भी डूबने से मौत की खबर है. यहां बानो थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने के दौरान तीन मासूम बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. क्षेत्र में शोक का लहर पसरा है. मामला निम्तुर गांव का है.

छठ पर प्रशासन ने मुकम्मल इंतजाम का दावा किया था. बैरिकेडिंग और गहरे पानी में बचाव के लिए NDRF से लेकर गोताखोरों तक की टीम शहरों में तो है, छठ को लेकर ब्लॉक और थाना स्तर के अधिकारियों को भी काफी सजग रहने की जरूरत होगी.

---- समाप्त ----