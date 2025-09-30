scorecardresearch
 

Feedback

घर बुलाया और गला काटकर..., तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए 20 साल के युवक की बलि

जमशेदपुर के गोलमाड़ी में तांत्रिक संदीप ने 20 वर्षीय अजय की गला काटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि वह तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए नरबलि देना चाहता था. मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया. मृतक परिवार का इकलौता बेटा था. घटना ने अंधविश्वास और नरबलि की खौफनाक हकीकत को फिर उजागर कर दिया.

Advertisement
X
तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए 20 साल के युवक की बलि (Photo: ITG)
तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए 20 साल के युवक की बलि (Photo: ITG)

झारखंड में जमशेदपुर के गोलमाडी थाना अंतर्गत के रहने वाले तांत्रिक संदीप पर 20 साल के एक युवक अजय की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. मोहल्ले वालों ने बताया कि मृतक अपने घर का इकलौता चिराग था और संदीप ने उसकी गला काटकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. लोगों ने ही संदीप को पकड़कर पुलिस के हवाले किया.

पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है. लोगों का मानना है कि संदीप को तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए किसी युवक की हत्या करनी थी. इसके लिए उसने अजय को घर बुलाया और उसकी जान ले ली.  वहीं दूसरी तरफ एक पड़ोसी ने बताया कि मृतक का एक होटल था और वह होटल चलता था. जब उसके घर में कुछ गड़बड़ी की भनक लगी और हम लोग गए तो देखा की उसके हाथ बंधे हुए हैं और वह खून में सराबोर है.उसे मारने वाला लड़का फरार हो गया था जिसे बाद में पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया. पुलिस ने तांत्रिक पर विधि संवत करवाई की बात कह रही है.

 गौरतलब है कि तंत्र विद्या में सिद्धी के लिए नर बलि का ये  कोई पहला मामला नहीं है बल्कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं. कई घटनाओं में तो छोटे मासूम बच्चों को शिकार बनाया गया. कुछ केस में ये सब किसी और ने नहीं बल्कि घर के ही किसी सदस्य ने किया. अंधविश्वास और बलि से फल की मान्यता ने जाने कितनों की जान ले ली.

सम्बंधित ख़बरें

यह AI से बनाई गई तस्वीर है. इसका इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है.
तांत्रिक ने 5 साल की बच्ची की बलि दी, घर के मंदिर में चढ़ाए खून के छींटे 
यह AI से बनाई गई तस्वीर है. इसका इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है.
तांत्रिक ने 5 साल की बच्ची की बलि दी, घर के मंदिर में चढ़ाए खून के छींटे 
Jharkhand marks 23 years of ‘Run for Vision’
जमशेदपुर से जमताड़ा तक आंखों पर पट्टी बांधकर हुई दौड़, जानें वजह  
jamshedpur sneha suicide case
लव स्टोरी का खौफनाक अंत... जमशेदपुर में शादी के 6 महीने बाद महिला ने लगाई आग, मौत 
मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
इंटर कॉलेज की छात्राओं के बीच मारपीट... छुट्टी के बाद एक दूसरे को गिराकर पीटा 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement