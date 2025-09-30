घर बुलाया और गला काटकर..., तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए 20 साल के युवक की बलि

झारखंड में जमशेदपुर के गोलमाडी थाना अंतर्गत के रहने वाले तांत्रिक संदीप पर 20 साल के एक युवक अजय की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. मोहल्ले वालों ने बताया कि मृतक अपने घर का इकलौता चिराग था और संदीप ने उसकी गला काटकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. लोगों ने ही संदीप को पकड़कर पुलिस के हवाले किया.

पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है. लोगों का मानना है कि संदीप को तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए किसी युवक की हत्या करनी थी. इसके लिए उसने अजय को घर बुलाया और उसकी जान ले ली. वहीं दूसरी तरफ एक पड़ोसी ने बताया कि मृतक का एक होटल था और वह होटल चलता था. जब उसके घर में कुछ गड़बड़ी की भनक लगी और हम लोग गए तो देखा की उसके हाथ बंधे हुए हैं और वह खून में सराबोर है.उसे मारने वाला लड़का फरार हो गया था जिसे बाद में पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया. पुलिस ने तांत्रिक पर विधि संवत करवाई की बात कह रही है.

गौरतलब है कि तंत्र विद्या में सिद्धी के लिए नर बलि का ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं. कई घटनाओं में तो छोटे मासूम बच्चों को शिकार बनाया गया. कुछ केस में ये सब किसी और ने नहीं बल्कि घर के ही किसी सदस्य ने किया. अंधविश्वास और बलि से फल की मान्यता ने जाने कितनों की जान ले ली.

