IndiGo को एक और झटका, रांची में लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक, बाल-बाल बचे यात्री

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे हुई, जब विमान रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था. लैंडिंग के दौरान विमान का पिछला हिस्सा यानी 'टेल' रनवे से टकरा गया, जिससे यात्रियों को अचानक जोरदार झटका महसूस हुआ. विमान में सवार यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि क्रू मेंबर्स ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया.

लैंडिंग के दौरान 'टेल' रनवे से टकराया

रांची एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि टेल स्ट्राइक की घटना के बाद विमान की तकनीकी जांच की गई. जांच में विमान को उड़ान के लिए तकनीकी रूप से अयोग्य पाया गया, जिसके बाद उसे तत्काल ग्राउंड कर दिया गया. सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए विमान को आगे की उड़ानों के लिए अनुमति नहीं दी गई.

घटना के चलते रांची से भुवनेश्वर जाने वाली इंडिगो की अगली फ्लाइट को रद्द करना पड़ा. इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, कुछ यात्रियों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी, जबकि कुछ ने अपनी उड़ान को रीशेड्यूल कराया. वहीं कुछ यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सड़क मार्ग से भुवनेश्वर भेजा गया.

टेल स्ट्राइक के बाद विमान के उड़ान भरने पर रोक

विमानन विशेषज्ञों के अनुसार, टेल स्ट्राइक एक गंभीर तकनीकी घटना मानी जाती है, जिसमें विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा जाता है. ऐसी स्थिति में विमान की विस्तृत जांच जरूरी होती है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की सुरक्षा चूक से बचा जा सके.

इंडिगो एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है. यह भी देखा जा रहा है कि लैंडिंग के समय मौसम, रनवे की स्थिति या किसी तकनीकी कारण से यह घटना हुई.

रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो की भुवनेश्वर–रांची फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक की घटना सामने आई. विमान में सवार करीब 70 यात्री सुरक्षित रहे, लेकिन जोरदार झटका महसूस किया. तकनीकी खराबी के चलते विमान को ग्राउंड कर दिया गया और अगली उड़ान रद्द करनी पड़ी. कई यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था से भेजा गया.



