दुमका में दिल दहला देने वाली घटना, घर में मिली एक ही परिवार के चार लोगों की लाश

दुमका में रविवार सुबह एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव घर से मिलने पर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शुरुआती जांच के अनुसार पति ने पहले पत्नी और दो मासूम बच्चों का गला दबाकर हत्या की, फिर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. मृतकों में 30 साल के वीरेंद्र मांझी, उसकी पत्नी आरती और दोनों बच्चे शामिल हैं. पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है.

परिवार के चार लोगों की मौत (Photo: Representational)
परिवार के चार लोगों की मौत (Photo: Representational)

झारखंड के दुमका जिले में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के चार लोग घर के अंदर मृत पाए गए. घटना हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदही गांव की है, जहां स्थानीय लोगों ने घर से कोई हलचल न होने पर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चारों शव बरामद किए.

एक ही परिवार के चार लोगों की मिली लाश

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हंसडीहा थाना प्रभारी ताराचंद ने बताया कि मृतकों की पहचान 30 साल के वीरेंद्र मांझी, उसकी पत्नी आरती कुमारी, बेटी रूही कुमारी और बेटे विराज कुमार के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि वीरेंद्र ने पहले पत्नी और दोनों बच्चों का गला दबाकर हत्या की, और फिर फांसी लगा ली. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी.

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह परिवार मेहनतकश और सामान्य जीवन जीने वाला था. गांव वालों को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि घर के भीतर इतनी दर्दनाक घटना घट सकती है. शनिवार रात परिवार के सदस्यों को आखिरी बार देखा गया था. रविवार सुबह जब घर के बाहर सन्नाटा नजर आया और दरवाजा खुला नहीं, तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया.

हत्या या आत्महत्या ?

पुलिस ने घटना स्थल को सील कर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया है. अधिकारियों के मुताबिक घर में किसी भी तरह के जबरन प्रवेश के निशान नहीं मिले हैं. घटनास्थल के आधार पर यह हत्या और आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है.

शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि वीरेंद्र पिछले कुछ समय से आर्थिक तनाव और पारिवारिक दबाव से गुजर रहा था. पुलिस इन एंगल्स की भी जांच कर रही है. मृतक वीरेंद्र की रिश्तेदारों और गांव वालों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना से पहले की स्थिति और संभावित विवादों की जानकारी मिल सके.
 

