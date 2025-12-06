लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के नाम पर ठगी, पूर्व बैंक कर्मचारी को लगाया 17 लाख का चूना

झारखंड के देवघर जिले में पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने शनिवार को एक 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व बैंक कर्मचारी से करीब 16.92 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में पकड़ा गया है. आरोपी ने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के बहाने पीड़ित से बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारियां हासिल की थीं.
लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर ठगी
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला सामने तब आया जब पश्चिम सिंहभूम जिले में रहने वाले एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी ने 13 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि एक युवक ने अपने आप को मददगार बताकर उनका लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपडेट कराने का वादा किया. इस प्रक्रिया में पीड़ित से बैंक संबंधी महत्वपूर्ण विवरण साझा करवा लिए गए.
शिकायत के बाद SDPO बहमन तूती के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई. टीम ने ट्रांजैक्शन डिटेल्स खंगाले और संबंधित बैंक से संपर्क कर विवादित खाते को होल्ड करा दिया. इसके बाद तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान सुनिश्चित की गई.
धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी को उसके मूल निवास रघुनाथपुर, थाना खागा क्षेत्र से गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से वह मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया, जिसका उपयोग ऑनलाइन धोखाधड़ी में किया गया था. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से फर्जी प्रक्रिया बनाकर पीड़ित को जाल में फंसाया और लाखों रुपये निकाल लिए.
SDPO बहमन तूती ने बताया कि आरोपी युवक के साथ अन्य लोग भी इस अपराध में शामिल हो सकते हैं और उनकी तलाश की जा रही है. पुलिस मामले की आगे की जांच के साथ साइबर अपराध से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रही है. इस घटना के उजागर होने के बाद स्थानीय पुलिस ने लोगों को जागरूक रहने और किसी भी ऑनलाइन प्रक्रिया में निजी बैंक जानकारी साझा न करने की अपील भी की है.