लातेहर में उल्टी और पेट दर्द से छटपटाए 35 बच्चे, मेले मे चाउमीन खाने के बाद बिगड़ी तबियत

झारखंड के लातेहार जिले के टेमकी गांव में मेले के दौरान चाउमीन खाने से 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए. सभी की उम्र 2 से 15 वर्ष है. उन्हें उल्टी, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन की शिकायत पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

लातेहर में 35 बच्चों को हुई फूड प्वाइजनिंग (Photo: Representational image)
झारखंड के लातेहार जिले में एक स्टॉल से चाउमीन खाने के बाद कम से कम 35 बच्चे संदिग्ध फूड पॉइज़निंग के कारण बीमार पड़ गए. एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह घटना बुधवार शाम सदर थाना क्षेत्र के टेमकी गांव में एक ग्रामीण उत्सव के अवसर पर आयोजित मेले के दौरान हुई.

यहां बीमार पड़े दो से 15 साल की उम्र के बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. जयप्रकाश ने बताया कि बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था.

उन्होंने एजेंसी को बताया, 'उन्हें रात 9:30 से 10 बजे के बीच एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया था. यह फूड पॉइजनिंग का मामला था. बच्चों की हालत अब स्थिर है.'जायसवाल ने कहा कि उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी और उपचार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

बता दें कि बाहर के खाने के चलते फूड प्वाइजनिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं. कई बार मिड डे मील तो कभी शादी - बारात के खाने के चलते बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की खबर सामने आती हैं.

---- समाप्त ----
