जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, दो गैर-स्थानीय मजदूर घायल

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के राख मोमिन इलाके में शनिवार देर शाम आतंकियों ने गोलाबारी कर दी. जिसमें दो गैर-स्थानीय मजदूर घायल हो गए. दोनों मजदूरों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया है. वहीं सुरक्षबलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है.

#Terrorists fired upon & injured two outside labourers in Rakh-Momin area of #Anantnag. Both the injured are being shifted to hospital for treatment. Area being #cordoned off. Further details shall follow.@JmuKmrPolice