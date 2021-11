J-K: आतंकियों की फिर कायराना हरकत, कश्मीरी पंडित की दुकान में काम करने वाले सेल्समैन की हत्या

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने फिर नापाक हरकत की है. सोमवार की रात करीब 8 बजे बोहरी कदल एरिया में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की दुकान में काम करने वाले सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक शख्स की पहचान बांदीपुरा निवासी मोहम्मद इब्राहिम के रूप में हुई है.

मृतक शख्स कश्मीर पंडित डॉक्टर संदीप मावा के यहां सेल्समैन था. डॉ संदीप मावा के कर्मचारी पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन मुस्लिम जनबाज फोर्स (Muslim Janbaaz Force) ने ली है.

आतंकी संगठन ने अपने बयान में कहा है कि संदीप मावा और उसके पिता सरकारी एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं और गैर-स्थानीय लोगों को कश्मीर में बसाने की कोशिश कर रहे हैं.

आतंकियों ने चार गोलियां मारी थीं

70 के दशक के बाद पंडित रोशन लाल मावा ने लगभग तीन दशकों के बाद 2019 में घाटी में अपना मसाले का कारोबार फिर से शुरू किया था. जैना कदल के प्रसिद्ध व्यवसायी रोशन लाल मावा पर कथित तौर पर अक्टूबर 1990 में उनकी दुकान के बाहर आतंकियों ने हमला किया था. उस घटना में उन्हें चार गोलियां लगी थीं. अब सोमवार को उनके बेटे के सेल्समैन की हत्या कर दी गई.

इस घटना पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इब्राहिम की नृशंस हत्या निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं. अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे.

