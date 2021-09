जम्मू: राहुल गांधी ने लगवाए जय माता दी के नारे, बोले- BJP-RSS भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रही

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दो दिन के जम्मू दौरे पर हैं. उन्होंने शुक्रवार को दौरे के आखिरी दिन त्रिकुटा नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत जय माता दी से की. इतना ही नहीं उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं से भी जय माता दी के नारे लगवाए.

राहुल गांधी ने कहा, कश्मीर और जम्मू का दौरा करने के बाद, मैं लद्दाख भी जाऊंगा. राहुल गांधी ने कहा, मुझे जम्मू कश्मीर अपना घर लगता है. मैंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए. मुझे लगा कि मैं अपने घर में हूं.

'भाईचारे को तोड़ने की कोशिश में भाजपा-संघ'



राहुल ने कहा, जम्मू कश्मीर आकर मैं खुश हूं. लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कि जम्मू कश्मीर में आपके बीच मे प्यार भाईचारे की भावना है. भाजपा और संघ उस भावना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ताकि अर्थव्यवस्था को चोट लगे. राहुल ने कहा, भाजपा ने जम्मू कश्मीर को कमजोर किया. आपसे राज्य का दर्जा छीन लिया गया.

देश की तरक्की के लिए तीन शक्ति जरूरी



राहुल ने कहा, कल मैं मंदिर गया था. वहां तीन सिंबल थे, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती. दुर्गा शब्द का मतलब है, जो हमारी रक्षा करे. लक्ष्मी का मतलब है, जो हमारे लक्ष्य पूरा करे. वहीं, सरस्वती का मतलब है, जो हमें विद्या यानी ज्ञान दे. जब ये तीन शक्ति हों तो देश की तरक्की होती है.

राहुल गांधी ने पूछा, नोटबंदी और जीएसटी से महालक्ष्मी की शक्ति घटा दी. नए कृषि कानूनों से दुर्गा मां की शक्ति कम कर दी. विद्यालयों में संघ के लोग बैठाए तो सरस्वती को शक्ति कम हो गई. ये जो लोग खुद को बड़ा हिंदू कहते हैं, उन्होंने ही दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का अपमान किया है. ये लोग देवी के दरबार मे मत्था टेकते हैं और उन्हीं की शक्ति घटाने का काम करते हैं.

हर धर्म में हाथ का चिन्ह



राहुल गांधी ने कहा, हर धर्म मे हाथ का चिन्ह दिखता है इसका मतलब आशीर्वाद नहीं है. बल्कि इसका मतलब है डरो मत सच बोलने से डरो मत. भाजपा डर का नाम है, कांग्रेस प्यार है. राहुल ने कहा, आप शिव भगवान और वाहे गुरु की तस्वीर में भी यही हाथ देख सकते हो.

राहुल गांधी बोले- मैं कश्मीरी पंडित



राहुल गांधी ने कहा, मैं कश्मीरी पंडित हूं. मेरा परिवार कश्मीरी पंडित है. आज सुबह कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल से मैंने मुलाकात की. उन लोगों ने बताया कि कांग्रेस ने उनके लिए काफी योजनाओं लागू की थी. लेकिन भाजपा ने उनके लिए कुछ नहीं किया. राहुल ने कहा, मैंने वादा किया है कि मैं उनके लिए कुछ करूंगा.

राहुल ने लगवाए जय माता दी के नारे





#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi exhorts party workers to chant 'Jai Mata Di' at office bearers gathering in Jammu city of Jammu and Kashmir pic.twitter.com/DV91VuwgH6