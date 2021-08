श्रीनगर में बोले राहुल- मैं भी कश्मीरी पंडित, J-K को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इस वक्त जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं. मंगलवार को राहुल गांधी श्रीनगर (Srinagar) में रहे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया. कांग्रेस नेता ने गांदरबल जिले में खीरभवानी मंदिर में माथा भी टेका.

श्रीनगर में यहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के पक्ष में हैं, साथ ही यहां पर निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए. राहुल ने यहां ज़िक्र किया कि वह भी कश्मीरी पंडित हैं.

यहां के बाद राहुल गांधी ने हज़रतबल दरगाह का भी दौरा किया. इसके अलावा वह गुरुद्वारा और शेख हमज़ा मखदूम की मज़ार पर भी गए. मंगलवार शाम को ही राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना होंगे.



जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये पहला घाटी का दौरा है. बीते दिन ही राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे थे, यहां पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस (Congress) के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे की शादी में हिस्सा लिया.

