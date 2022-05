PDP चीफ महबूबा मुफ्ती हाउस अरेस्ट, कश्मीरी पंडितों के समर्थन में बडगाम जाना चाहती थीं

जम्मू कश्मीर में सियासत फिर गरमा गई है. PDP चीफ महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है. वो कश्मीरी पंडितों के समर्थन में बडगाम जाना चाहती थीं, लेकिन उससे पहले उन्हें पुलिस ने नजरबंद (house arrest) कर दिया.

महबूबा मुफ्ती ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है. वो कश्मीरी पंडितों के समर्थन में बडगाम जाना चाहती थीं. उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुसलमान और पंडित एक-दूसरे के दर्द के प्रति सहानुभूति रखते हैं.

Wanted to visit Budgam to express my solidarity with Kashmiri pandits protesting against GOIs failure to protect them. Have been put under house arrest as the fact that Kashmiri muslims & pandits empathise with each other’s pain doesn’t fit into their vicious communal narrative.