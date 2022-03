Jammu & Kashmir: बडगाम में आतंकियों ने गोली मारकर की एसपीओ की हत्या, भाई की हालत गंभीर

जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने शनिवार रात एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) की गोली मार कर हत्या कर दी. वहीं आतंकियों के हमले में उसका भाई जख्मी हो गया है. उसका इलाज चल रहा है. जांच अधिकारी ने बताया, ''रात करीब 8: 35 बजे आतंकवादियों ने गोलीबारी की. एसपीओ इशफाक अहमद (26) को बडगाम में चाडबुग स्थित उनके आवास के पास गंभीर रूप से घायल कर दिया.'' उन्होंने बताया कि गोलीबारी में अहमद का भाई उमर जान (23) को भी गोलियां लगी हैं. दोनों भाइयों को बेमिना स्थित एसकेआईएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां अहमद की मौत हो गई.

जिम्मेदारों को छोड़ेंगे नहीं: मनोज सिन्हा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हमले पर कहा, ''मैं एसपीओ और उनके भाई पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं. शहादत प्राप्त करने वाले इशफाक को श्रद्धांजलि और उमर के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं. इस घिनौने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा."

I strongly condemn the terrorist attack on SPO Ishfaq Ahmad & his brother Umar Jan.Tribute to Ishfaq, who attained martyrdom & prayers for speedy recovery of Umar. Deepest condolences to the family in this hour of grief. Those behind this despicable attack will not go unpunished.

मैं हमले की निंदा करता हूं: उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, "एक आतंकवादी हमले में मारे गए एसपीओ इशफाक अहमद की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ. उनका भाई उमर उसी हमले में घायल हो गया. मैं इस हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इशफाक जन्नत में जगह पाएं और उमर तेजी से पूरी तरह ठीक हो जाएं."

Unreservedly condemn the cowardly killing of SPO Ishfaq Ahmad in central Kashmir’s Chadbugh village of Budgam. May Allah grant him a place in Jannat. Our condolences to his loved ones and @JmuKmrPolice.

Prayers for recovery of his brother Umar who was also injured in the attack.