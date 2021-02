श्रीनगर के मुस्लिम मेयर ने कहा- जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं उनका होगा पुनर्निर्माण, ये मेरी गारंटी है

श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने श्रीनगर में चरमपंथियों द्वारा तोड़ दिए गए मंदिरों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि श्रीनगर में जो भी मंदिर चरमपंथियों द्वारा तोड़े गए हैं, या जिन भी मंदिरों को मरम्मत की जरूरत होगी. उन सब मंदिरों का पुनर्निर्माण होगा. दरअसल ट्विटर पर जुनैद अजीम मट्टू ने एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा था कि ''आज हब्बा कदल स्थित शीतल नाथ मंदिर गया था. ये मंदिर दोबारा से खोला गया है. इसमें 31 साल बाद पहली बार पूजा हो रही है. इस दौरान मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं से भी बातचीत की, श्रीनगर नगर निगम को इस मंदिर की ऐतिहासिकता को बचाए रखते हुए मरम्मत और पुननिर्माण के लिए निर्देश दिए हैं.''

इसी ट्वीट के नीचे एक यूजर ने मेयर जुनैद अजीम मट्टू से आग्रह किया कि 'कृपया उग्रवाद के समय तोड़े गए मंदिरों के मरम्मत की तरफ भी काम करें'. इसका जवाब देते हुए जुनैद ने कहा ''श्रीनगर में जिस किसी मंदिर को रिपेयरिंग की जरूरत होगी या पुनर्निर्माण की जरूरत होगी, उन सभी मंदिरों को श्रीनगर नगर निगम द्वारा बनवाया जाएगा, ये मेरी निजी गारंटी है. इसी साल कम से कम 30 मंदिरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा.'' ये ट्वीट आप यहां भी देख सकते हैं:-

Every single Mandir in Srinagar that requires repairs and reconstruction will be repaired by SMC.



This is my personal assurance.



We will start repair and reconstruction work for at least 30 Mandirs in Srinagar this year. https://t.co/qc0ZB6y6H7