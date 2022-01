Mata Vaishno Devi Stampede: माता वैष्णो देवी भवन में रात 2.45 बजे क्या हुआ? कैसे मची भगदड़, पुलिस और चश्मदीद ने बताया

नए साल (New Year) के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर भवन (Mata Vaishno Devi Bhawan) में मची भगदड़ में करीब 12 लोगों की जान चली गई. इस दर्दनाक घटना में करीब 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं. फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है और माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक भी लगा दी गई थी, लेकिन बाद में हालात सामान्य होने पर यात्रा बहाल कर दी गई है.

बताया जा रहा है कि कटरा स्थित भवन क्षेत्र में घटना रात करीब 2.45 बजे की है. गेट नंबर-3 के पास ये हादसा हुआ था. नए साल के मौके पर शाम से ही मंदिर में भारी संख्या में लोग जुटने लगे थे. कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भवन क्षेत्र में ऐसी भगदड़ कैसे मची, अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक, भवन क्षेत्र में दर्शन के लिए पहुंचे कुछ लोगों में आपस में बहस हो गई थी, जिसके बाद वहां धक्का-मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते हुए हालात बिगड़ और भगदड़ मच गई.

वहीं, गाजियाबाद से पहुंचे एक चश्मदीद ने बताया कि माता वैष्णो देवी भवन क्षेत्र में कुछ लोग दर्शन करके वहीं रूक गए, जिससे वहां मास गैदरिंग हो गई और लोगों को निकलने की जगह नहीं मिल रही थी. थोड़ी सी जगह में बड़ी संख्या लोग आ और जा रहे थे. इस खौफनाक मंजर को बताने वाले चश्मदीद ने भी अपने एक जानकार को इस भगदड़ में खो दिया, जबकि एक उसके जानने वाले के हाथ में फ्रैक्चर है.

इधर, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि कटरा के माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है और 13 घायल हैं. घटना लगभग 2:45 बजे हुई थी. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, किसी बात पर कुछ लोगों में कहासुनी के बाद धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मची, जिसके चलते ऐसे हालात बने.

कटरा के सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक मेडिकल अफसर डॉ. गोपाल दत्त ने बताया कि घायलों को नारायणा अस्पताल ले जाया जा रहा है. कुल घायलों की भी पुष्टि नहीं हुई है. इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है. उनका पोस्टपॉर्टम किया जाएगा. इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख जताया है. प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजे दिए जाएंगे.

एलजी ने किया मुआवजे का ऐलान

वहीं, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस घटना को दुखद बताया है. उन्होंने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित किए जाने की बात कही है. साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की है.

हेल्पलाइन नंबर जारी...

एलजी जम्मू-कश्मीर का कार्यालय और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से हेल्पलाइन नंबर 01991-234804, 01991-234053 जारी किए गए हैं. इसके अलावा अन्य हेल्पलाइन नंबर: पीसीआर कटरा: 01991232010/ 9419145182, पीसीआर रियासी 0199145076/ 9622856295, डीसी कार्यालय रियासी नियंत्रण कक्ष: 01991245763/ 9419839557 से भी जानकारी ली जा सकती है.

