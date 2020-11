LOC पर पल भर में तबाह हुए पाकिस्तानी बंकर, देखें वीडियो

पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार को किए गए सीजफायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया. जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान के कई बंकर, फ्यूल डंप, लॉन्च पैड पलभर में तबाह कर दिए. न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया गया है.

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है. वीडियो में पाकिस्तानी बंकर पल भर में नेस्तानाबूद होते नजर आ रहे हैं.

बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से दिवाली से पहले आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में एलओसी पर जबरदस्त सीजफायर उल्लंघन किया गया. इस घटना में भारतीय सेना के तीन जवान शहीद हो गए. शहीद जवानों में बीएसएफ का एक एसआई और दो जवान शामिल हैं. वहीं इस गोलीबारी में तीन आम नागरिकों की भी मौत हुई है.

#WATCH | 7-8 Pakistan Army soldiers killed, 10-12 injured in the retaliatory firing by Indian Army in which a large number of Pakistan Army bunkers, fuel dumps, and launch pads have also been destroyed: Indian Army Sources pic.twitter.com/q3xoQ8F4tD