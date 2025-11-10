scorecardresearch
 

कुलगाम में आतंक नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 रिश्तेदार हिरासत में, 16 यूएपीए बेल रद्द करने की अर्जी

कुलगाम पुलिस ने आतंक नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने पाकिस्तान और पीओके से जुड़े 8 आरोपियों के रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर अनंतनाग की केंद्रीय जेल भेज दिया है. साथ ही यूएपीए मामलों में 16 आरोपियों की जमानत रद्द करने की अर्जी दायर की गई है.

पुलिस ने आतंक नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाई की (Photo: Screengrab)
पुलिस ने आतंक नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाई की (Photo: Screengrab)

कुलगाम पुलिस ने आतंकवाद के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए एक और बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जिले के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी करते हुए आतंकियों, ओवर ग्राउंड वर्करों (OGWs) और पाकिस्तान व पीओके से संचालित जम्मू-कश्मीर नेशनल ऑपरेटिव्स (JKNOPs) के मददगारों को निशाने पर लिया.

इस दौरान पुलिस ने आठ ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जो मारे गए या सक्रिय आतंकियों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. सभी को एहतियाती कानूनों के तहत अनंतनाग की केंद्रीय जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ भी की और कई घरों की तलाशी ली.

जड़ से खत्म होगा आतंकवाद का नेटवर्क

इसी के साथ कुलगाम पुलिस ने यूएपीए मामलों में 16 आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए अदालत में आवेदन दायर किए हैं. यह कार्रवाई पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद और उससे जुड़े समर्थन तंत्र को पूरी तरह खत्म करना है.

आतंक के हर स्तर पर कार्रवाई होती रहेगी

पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी आतंकियों को सहयोग देने वाले सिम कार्ड विक्रेताओं और जेकेएनओपी नेटवर्क से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा चुकी है. कुलगाम पुलिस ने कहा है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आतंक के हर स्तर पर कार्रवाई जारी रहेगी.

    Advertisement