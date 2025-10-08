कश्मीर: कोकेरनाग के गाडोले जंगल में दो आर्मी कमांडो लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

साउथ कश्मीर के कोकेरनाग क्षेत्र के गाडोले जंगल में दो आर्मी कमांडो लापता हैं. जानकारी के अनुसार ये दोनों जवान 5 PARA के अग्निवीर हैं और वे 6 अक्टूबर की शाम से लापता हैं. सूत्रों के अनुसार फिलहाल इस घटना में कोई आतंकवादी कनेक्शन नहीं है. माना जा रहा है कि जवान ऑपरेशन के दौरान जंगल में भटक गए हैं.

लापता जवानों को खोजने के लिए जॉइंट फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. ऑपरेशन में आर्मी और पुलिस की कई यूनिटें शामिल हैं, जिनके साथ हवाई सहायता भी उपलब्ध कराई गई है. यह सर्च ऑपरेशन किश्तवार और अनंतनाग के बीच स्थित घने जंगलों में जारी है.

सुरक्षा बलों का कहना है कि खोज अभियान जारी है. इस ऑपरेशन की पहली झलकियों में बड़ी संख्या में ग्राउंड और एरियल यूनिट्स जंगल की तलाशी में लगी हुई दिखाई दे रही हैं.

यह क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी गतिविधियों का बड़ा ठिकाना रहा है. पिछले साल अगस्त और सितंबर में यहां दो बड़ी आतंकवादी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों और स्थानीय नागरिकों को नुकसान पहुंचा था. सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि फिलहाल प्राथमिक दृष्टिकोण यही है कि दोनों जवान भटक गए हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है.

स्थानीयों में भ्रम की थी स्थिति

दो दिन से इलाके के जंगलों में चल रहे सर्च ऑपरेशन को लेकर स्थानीयों में भ्रम की स्थिति थी. लोगों को लग रहा था कि यहां आतंकी छिपे हैं, जिनकी तलाश में इतने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अहलान गडोले कश्मीर में आतंकवाद का नया केंद्र बन गया है क्योंकि इस इलाके में पिछले साल अगस्त और सितंबर में दो बड़ी मुठभेड़ें हुई थीं. पिछले साल आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ में दो जवान और एक नागरिक शहीद हो गए थे, जबकि घने जंगलों में आतंकवादियों का पीछा करते हुए दो सैन्य अधिकारियों और एक पुलिस अधिकारी सहित चार सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी.

