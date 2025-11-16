ग्राउंड पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट, खाद बेचने वालों से पूछताछ शुरू... फास्ट-ट्रैक मोड में नौगाम ब्लास्ट की जांच

कश्मीर में नौगाम पुलिस स्टेशन पर हुए भीषण ब्लास्ट की जांच अब तेज हो गई है. NSG बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल टीम की ओर से साइट के निरीक्षण के बाद अब फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम (CFSL) भी मौके पर पहुंच गई है. CFSL विशेषज्ञ इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं और विस्फोट स्थल से सैंपल इकट्ठा कर लैब में भेजे जा रहे हैं.

फास्ट-ट्रैक मोड में जांच कर रहीं एजेंसियां

सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय (MHA) ने इस धमाके को बेहद गंभीरता से लिया है और कई एजेंसियां मिलकर जांच को फास्ट-ट्रैक मोड पर कर रही हैं ताकि विस्फोट की असली वजह जल्द सामने आ सके. ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत और 33 के घायल होने के बाद LG मनोज सिन्हा ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए थे.

इससे पहले NSG बम निरोधक दस्ते ने नौगाम पुलिस स्टेशन के परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया. टीम का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कहीं कोई बचा हुआ विस्फोटक तो नहीं है और धमाके की प्रकृति वास्तव में क्या थी.

केमिकल और खाद की दुकानों की जांच शुरू

नौगाम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर भर में अलर्ट मोड में हैं. कुलगाम पुलिस ने जिले में केमिकल और खाद की दुकानों की व्यापक जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने दुकानदारों से कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट और अन्य संवेदनशील खादों की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें.

अधिकारियों ने चेक किए स्टॉक रजिस्टर

कुलगाम पुलिस ने खाद दुकानों, केमिकल शॉप्स, कार डीलरों, एक्सप्लोसिव मैगज़ीन्स और उन उद्योगों की भी जांच की जहां संवेदनशील या मिश्रण योग्य सामग्री का इस्तेमाल होता है. अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर चेक किए, दस्तावेजों की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी सामग्री का दुरुपयोग न हो सके.

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई उन सभी संभावित खामियों को बंद करने के लिए है जिनका इस्तेमाल आतंकी या आपराधिक तत्व कर सकते हैं. कुलगाम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें.

