scorecardresearch
 

Feedback

ग्राउंड पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट, खाद बेचने वालों से पूछताछ शुरू... फास्ट-ट्रैक मोड में नौगाम ब्लास्ट की जांच

कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट की जांच में तेजी आ गई है. NSG के निरीक्षण के बाद अब CFSL की टीम भी मौके पर पहुंचकर सैंपल जुटा रही है. गृह मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच को फास्ट-ट्रैक मोड पर डाल दिया है. धमाके में 9 मौतों और 33 घायलों के बाद LG मनोज सिन्हा ने हाई-लेवल जांच के निर्देश दिए थे.

Advertisement
X
कुलगाम पुलिस ने केमिकल, खाद की दुकानों और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों की जांच शुरू कर दी है. (Photo: ITG)
कुलगाम पुलिस ने केमिकल, खाद की दुकानों और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों की जांच शुरू कर दी है. (Photo: ITG)

कश्मीर में नौगाम पुलिस स्टेशन पर हुए भीषण ब्लास्ट की जांच अब तेज हो गई है. NSG बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल टीम की ओर से साइट के निरीक्षण के बाद अब फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम (CFSL) भी मौके पर पहुंच गई है. CFSL विशेषज्ञ इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं और विस्फोट स्थल से सैंपल इकट्ठा कर लैब में भेजे जा रहे हैं. 

फास्ट-ट्रैक मोड में जांच कर रहीं एजेंसियां

सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय (MHA) ने इस धमाके को बेहद गंभीरता से लिया है और कई एजेंसियां मिलकर जांच को फास्ट-ट्रैक मोड पर कर रही हैं ताकि विस्फोट की असली वजह जल्द सामने आ सके. ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत और 33 के घायल होने के बाद LG मनोज सिन्हा ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए थे. 

सम्बंधित ख़बरें

NIA Raid in Anantnag
जैश टेरर मॉड्यूल पर तगड़ी कार्रवाई, अनंतनाग से हिरासत में ली गई हरियाणा की डॉक्टर 
जोधपुर में सड़क हादसे में छह लोगों की मौत. (Photo: ITG)
देश के चार राज्यों में भीषण हादसे, 17 लोगों की दर्दनाक मौत 
Government will respond quickly to terrible incident involving tourists
श्रीनगर धमाके पर क्या बोले विदेश राज्य मंत्री? 
omar abdullah
उमर अब्दुल्ला की पार्टी में फूट! बडगाम हार पर NC सांसद का CM पर तंज- अहंकार... 
नाले में मिला मोर्टार शेल (Photo: Representational )
स्कूल के पास विस्फोटक जैसा शेल मिलने से हड़कंप, एरिया सील कर जांच शुरू 

इससे पहले NSG बम निरोधक दस्ते ने नौगाम पुलिस स्टेशन के परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया. टीम का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कहीं कोई बचा हुआ विस्फोटक तो नहीं है और धमाके की प्रकृति वास्तव में क्या थी.

केमिकल और खाद की दुकानों की जांच शुरू

नौगाम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर भर में अलर्ट मोड में हैं. कुलगाम पुलिस ने जिले में केमिकल और खाद की दुकानों की व्यापक जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने दुकानदारों से कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट और अन्य संवेदनशील खादों की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें.

Advertisement

अधिकारियों ने चेक किए स्टॉक रजिस्टर

कुलगाम पुलिस ने खाद दुकानों, केमिकल शॉप्स, कार डीलरों, एक्सप्लोसिव मैगज़ीन्स और उन उद्योगों की भी जांच की जहां संवेदनशील या मिश्रण योग्य सामग्री का इस्तेमाल होता है. अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर चेक किए, दस्तावेजों की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी सामग्री का दुरुपयोग न हो सके.

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई उन सभी संभावित खामियों को बंद करने के लिए है जिनका इस्तेमाल आतंकी या आपराधिक तत्व कर सकते हैं. कुलगाम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement