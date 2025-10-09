जम्मू-कश्मीर: कोकरनाग के जंगलों में लापता जवान का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में लापता दो सैनिकों में से एक का शव गुरुवार को बरामद हुआ है. वहीं, दूसरे जवान की तलाश के लिए चल रहा सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि दोनों सैनिक मंगलवार को गश्ती अभियान के दौरान लापता हो गए थे. गुरुवार सुबह गडोले जंगल क्षेत्र से एक जवान का शव बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में हाइपोथर्मिया (अत्यधिक ठंड लगने) से मौत की आशंका जताई गई है.

अधिकारियों के अनुसार, घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाका और खराब मौसम के कारण दूसरे जवान की तलाश में दिक्कतें आ रही हैं. सेना, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं.

दोनों सैनिक भारतीय सेना की एक विशेष पैरा यूनिट (कमांडो विंग) के सदस्य थे. वे मंगलवार को अहलन-गडोले इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद शुरू किए गए तलाशी अभियान में शामिल थे. अभियान के दौरान दोनों जवानों का संपर्क बेस टीम से टूट गया था. इसके बाद सेना ने हेलिकॉप्टरों की मदद से हवाई तलाशी अभियान शुरू किया.

Advertisement

चिनार कॉर्प्स ने बुधवार को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर जानकारी दी थी कि 6 और 7 अक्टूबर की दरमियानी रात को ऑपरेशनल टीम किश्तवाड़ रेंज में आए भीषण बर्फीले तूफान और व्हाइटआउट कंडीशन (चारों ओर बर्फ की सफेदी से दृश्यता शून्य हो जाना) में फंस गई थी.

पोस्ट में लिखा गया, “दक्षिण कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में ऑपरेशन पर गई एक टीम भीषण बर्फीले तूफान में फंस गई थी. तब से दो सैनिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है.”

सेना ने कहा है कि तीव्र सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन लगातार खराब मौसम और बर्फबारी के कारण इसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं. स्थानीय प्रशासन ने भी मौसम के मद्देनज़र रेस्क्यू टीमों को अतिरिक्त सहायता और उपकरण मुहैया कराए हैं.

गौरतलब है कि कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब है और कई जगहों पर पहली बर्फबारी दर्ज की गई है. इससे सुरक्षा बलों के अभियान प्रभावित हुए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि सेना हर संभव प्रयास कर रही है कि लापता दूसरे सैनिक को जल्द से जल्द खोज निकाला जाए.

---- समाप्त ----