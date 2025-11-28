आंनतनाग में जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना ध्वस्त, सुरक्षाबलों ने आतंकी मददगार को दबोचा, विस्फोटक बरामद

अवंतीपोरा पुलिस और सुरक्षाबलों ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई अवंतीपोरा के ननार मीडूरा क्षेत्र में की गई, जहां विश्वसनीय सूचना मिलने पर पुलिस, 42 आरआर और 180 बटालियन सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया.

तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसकी पहचान नजीर अहमद गनई, पुत्र अब्दुल अजीज गनई, निवासी गनई मोहल्ला ननार के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार नजीर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और वह आतंकियों को सहायता प्रदान करता रहा है. पूछताछ में नजीर ने अपने बागान में छिपाए गए एक आतंकी ठिकाने की जानकारी दी.

जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना ध्वस्त

नजीर की निशानदेही पर सुरक्षा बल जब बागान में पहुंचे तो वहां छिपा हुआ ठिकाना मिला. तलाशी में दो हैंड ग्रेनेड, एक डेटोनेटर और विस्फोटक जैसा पदार्थ बरामद किया गया. बरामद सामग्री को जांच के लिए जब्त किया गया. ठिकाने को मौके पर मौजूद कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया.

पुलिस ने बताया कि नजीर लंबे समय से ट्राल और अवंतीपोरा क्षेत्र में सक्रिय जैश आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था. वह हथियारों और गोला-बारूद की आवाजाही में भी मदद करता था, जिससे इलाके में आतंकियों की गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था.

इस मामले में अवंतीपोरा थाने में एफआईआर नंबर 257/2025 दर्ज की गई है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि नजीर किस-किस आतंकी मॉड्यूल के संपर्क में था और उसने पहले क्या-क्या सहायता की है.

जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा एक शख्स गिरफ्तार

अवंतीपोरा पुलिस ने कहा है कि उनका लक्ष्य आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है और इलाके में शांति और सुरक्षा को मजबूत करना है. इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भी राहत महसूस की जा रही है.

