जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर हुआ बंद, रामबन में धंसी सड़क, देखें Video

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक रविवार को एक बार फिर से अवरुद्ध हो गया. जानकारी के मुताबिक रामबन जिले के केलामोड़ के पास नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है. जब सड़क धंसी, उस वक्त वहां से एक ट्रक गुजर रहा था जो हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गया. सड़क के एक बड़े हिस्से के धंसने की यह घटना कैमरे में कैद हो गई है.

बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से रामबन, किश्तवाड़ और बांदीपोरा के ऊंचाई वाले इलाकों में लो लेवल एवलॉन्च (हिमस्खलन) की वॉर्निंग जारी कर रखी है.

एलजी ने तत्काल मदद के दिए निर्देश

वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर के डीआईपीआर ने ट्वीट् कर जानकारी दी है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसडीआरएफ के तहत भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है. जिसके बाद 4x4 रेस्क्यू वाहन और एंबुलेंस तत्काल प्रभाव से जिलों को प्रदान की जाने वाली हैं.

Lt Governor @manojsinha_ declares heavy Snowfall as State Specific Natural Calamity under SDRF; 4x4 rescue vehicles, ambulances to be provided to Districts with immediate effect.#ResponsiveGovernance pic.twitter.com/PaJjstm999