J-K: सड़क हादसे में सेना के 5 जवान घायल, पुंछ में हुआ एक्सिडेंट

जम्मू-कश्मीर के पुंछ ज़िले के मनकोट सेक्टर में एक सड़क हादसे में सेना के पांच जवान घायल हो गए. वाहन के सड़क से फिसलने के कारण यह हादसा हुआ.

पुंछ में रोड पर फिसलन की वजह से हुआ हादसा (Photo: Sunil Ji Bhatt/ITG)
जम्मू-कश्मीर के पुंछ ज़िले के मनकोट सेक्टर में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें सेना के पांच जवान घायल हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, वाहन अचानक सड़क से फिसल गया और इसमें  सवार 5 सैन्यकर्मी घायल हो गए. घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत स्थिर है.

आतंकियों के साथ सेना की मुठभेंड़

इससे पहले शुक्रवार, 19  सितंबर को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर ज़िले में हुई मुठभेड़ के दौराव सेना का एक जवान शहीद हो गया था. सेना और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के तीन से चार आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ था. सेना ने अपने शुरुआती बयान में कहा था कि मुठभेड़ किश्तवाड़ के सामान्य इलाके में हुई. हालांकि, एक नए बयान में सेना ने कहा कि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई, वह डोडा-उधमपुर सीमा के पास स्थित है.

पिछले एक साल में इस इलाके में कई मुठभेड़ें हो चुकी हैं. 25 अप्रैल को बसंतगढ़ इलाके में छिपे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया था. इस बीच, जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट ने एक आतंकी अपराध मामले के संबंध में कश्मीर घाटी के सात जिलों- श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा और शोपियां में गहन तलाशी ली और डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी.

---- समाप्त ----
