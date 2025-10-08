कश्मीर घाटी में आतंकी साजिश का खुलासा, 12 ठिकानों पर J-K पुलिस की छापेमारी, कई OGW गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने कश्मीर घाटी के 6 जिलों में फैले 12 ठिकानों पर छापेमारी की. ये कार्रवाई एक बड़े आतंकी साजिश के मामले की जांच के दौरान नई जानकारियों के आधार पर की गई, जिसमें पाकिस्तान स्थित उग्रवादी संचालकों से जुड़े आतंकी सहयोगियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने छापेमारी में इन लोगों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य सबूतों को जब्त किए हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आतंकी मामले की जांच के लिए कश्मीर घाटी में सुबह-सुबह सक्रिय एसआईए की टीम ने छह जिलों-अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, बडगाम, बारामूला (सोपर सहित) और कुपवाड़ा जिलों के 12 ठिकानों अनंतनाग शहर, शोपियां के हीपोरा बटागुंड, बटपोरा, एचएमटी क्षेत्र, बहरामपोरा डंगीवाचा, कुपवाड़ा के विभिन्न इलाके और बडगाम के गंजी बाग चडूरा पर छापेमारी की. पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षाबलों की संयुक्त टीमें भी मौके पर मौजूद हैं.

मैकेनिक के घर छापेमारी

अनंतनाग में एसआईए की टीम ने स्थानीय निवासियों के घरों पर छापेमारी कर रही है. शोपियां जिले के हीपोरा बटागुंड में स्थानीय गैरेज में मैकेनिक के रूप में काम करने वाले साहिल अहमद के घर पर तलाशी की जा रही है.

इसी तरह कुलगाम जिले में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां आतंकी गतिविधियों से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों को निशाना बनाया गया. कुपवाड़ा और बडगाम में भी समन्वित तरीके से ऑपरेशन चलाए गए.

UAPA के तहत कार्रवाई

बडगाम जिले के गंजी बाग चडूरा में अब्दुल मजीद राथर उर्फ मोहम्मद इस्माइल राथर के घर पर एसआईए ने छापा मारा. ये छापेमारी यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) के तहत की गई, जिसमें सोशल मीडिया के दुरुपयोग और सीमा-पार आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच चल रही है.

पाकिस्तान आधारित नेटवर्क तोड़ने का लक्ष्य

अधिकारियों के अनुसार, ये छापेमारियां हाल के दिनों में कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण हैं, खासकर जब भारत-पाक सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है.

वहीं, पिछले कुछ महीनों में कश्मीर घाटी में कई एनकाउंटर और ऑपरेशन हो चुके हैं, जैसे शोपियां के जिंपाथर केलर क्षेत्र में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकियों का ढेर होना, जो इसी तरह के खुफिया इनपुट पर आधारित था.

