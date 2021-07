J-K: कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के कुलगाम (Kulgam) में सुरक्षाबलों (Security Forces) ने एक आतंकी (Terrorist) को मार गिराया है. हालांकि फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है.

रविवार की सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और सुरक्षाबलों के घेरे में आतंकियों के घिरे होने की सूचना है. कहा जा रहा है कि सुरक्षाबलोंं ने दो आतंकियों को घेर लिया है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर बताया जानकारी दी कि इस ऑपरेशन में पुलिस और सुरक्षाबल के जवान शामिल हैं. एक आतंकी को मार गिराया गया है जिसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है. ऑपरेशन अब भी जारी है.

#KulgamEncounterUpdate: 01 unidentified #terrorist killed. #Search going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolice https://t.co/CKzRY2Dote