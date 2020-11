J-K: उमर अब्दुल्ला के स्टाफ को कोरोना, फारूक के साथ होम आइसोलेशन बढ़ाया

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने अपना होम आइसोलेशन बढ़ा लिया है. दोनों अगले सोमवार को खुद की दोबारा कोरोना जांच कराने के बाद आइसोलेशन को लेकर फैसला लेंगे.

उमर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, ''पिछले सप्ताह हमारे संपर्क में आया एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया था, घर के स्टाफ सदस्यों की जांच कराई गई है जिसमें एक सदस्य कोरोना संक्रमित पाया गया है. हम अपने सेल्फ आइसोलेशन की अवधि एक और सप्ताह के लिए बढ़ा रहे हैं. आने वाले सोमवार को कोरोना की जांच कराने के बाद इस संबंध में अगला फैसला लेंगे.''

After last week’s secondary contact we got tested today. Members of the household staff were also tested. One of the staff members tested positive. As a result our period of self-isolation is extended by a further week & we will take another precautionary test on Monday next. https://t.co/tzZRyS1bQE