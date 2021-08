J-K की नई फिल्म पॉलिसी लॉन्च, LG मनोज सिन्हा के साथ आमिर खान, राजकुमार हिरानी हुए शामिल

जम्मू कश्मीर के लिए आज यानी 5 अगस्त का दिन बेहद खास रहा. आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दो साल पूरे हो गए. इस खास मौके पर J-K को उसकी नई फिल्म पॉलिसी-2021 (jammu kashmir New Film Policy 2021) भी मिल गई. केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद इसकी जानकारी दी. नई फिल्म पॉलिसी-2021 के लॉन्च के मौके पर मनोज सिन्हा के साथ एक्टर आमिर खान, फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी भी मौजूद थे.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक वेब सीरीज भी शूट होगी, जो राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी की होगी. इसके प्रोड्यूसर महावीर जैन होंगे.

मनोज सिन्हा ने कहा - जम्मू कश्मीर आएं फिल्म मेकर्स

मनोज सिन्हा ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया, 'जम्मू कश्मीर के लिए एतिहासिक दिन. बहुत दिनों से जिस जम्मू कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी-2021 का इंतजार हो रहा था, उसको आज लॉन्च कर दिया गया है. इस मौके पर कई सितारे मौजूद रहे, जिसमें जाने-पहचाने एक्टर आमिर खान, फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी भी शामिल थे.'

Historic Day for J&K.

Launched the much-awaited Jammu & Kashmir’s New Film Policy-2021 in a star-studded evening with Renowned Actor Amir Khan & Film Maker Rajkumar Hirani, among others. pic.twitter.com/PdYhhTZzi1