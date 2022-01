J-K: अनंतनाग में सैलानियों के लिए तोहफा, लाल चौक पर बनेगा घंटा घर

जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. पहली बार अनंतनाग के लाल चौक इलाके का पूरा रिनोवेशन किया जाएगा. उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और वहां पर घंटा-घर का निर्माण भी किया जाएगा. ये सब कुछ दक्षिण कश्मीर का जिला प्रशासन करने जा रहा है. कुल पचास लाख के खर्चे से लाल चौक की खूबसूरती को चार चांद लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है.

जानकारी दी गई है कि आने वाले तीन महीनों के अंदर में अनंतनाग का लाल चौक इलाका पूरी तरह बदल जाएगा. सॉइल टेस्टिंग का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है, अब सिर्फ कम समय में इस रिनोवेशन को पूरा करना है. अब लाल चौक का विकास इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि यही से होते हुए लोग पहलगाम जाते हैं. भारी मात्रा में पर्यटक वहां बर्फ का लुत्फ उठाने जाते हैं. ऐसे में अगर अनंतनाग के लाल चौक का सौंदर्यीकरण हो गया, तो पर्यटक यहां भी रुकना शुरू हो जाएंगे और अनंतनाग में भी पर्यटन के अवसर बढ़ जाएंगे.

Lal Chowk Anantnag soon to have renovated look with Clock Tower & Rotary on pattern of Lal Chowk Srinagar. Work starting in next couple of days. Good job MC Anantnag. @diprjk @hilalshah786 pic.twitter.com/hpWHnWztNP