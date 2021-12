2024 में कांग्रेस की 300 सीटें नहीं आएंगी, इसलिए 370 की वापसी का वादा नहीं कर सकता : आजाद

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वे जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी का वादा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि 2024 में कांग्रेस 300 सीटें जीतकर सत्ता में आएगी. दरअसल, आजाद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर पलटवार कर रहे थे. .

गुलाम नबी आजाद ने एक रैली में कहा था कि राज्‍य में लोगों को अब चुनाव, नौकरी, भूमि अधिकार की मांग करनी चाहिए न कि आर्टिकल 370. उनके इस बयान पर उमर अब्‍दुल्‍ला ने किश्‍तवाड़ में एक रैली में निशाना साधा था. अब्दुल्ला ने कहा था कि आर्टिकल 370 कांग्रेस और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की विरासत है. अब्‍दुल्‍ला बोले, अगर कांग्रेस अपनी विरासत की रक्षा ही नहीं कर सकती है, तो वे दूसरों के लिए क्‍या कर सकती हैं.

'मैं वो वादा नहीं करूंगा, जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा'

आजाद ने बुधवार को पुंछ में एक रैली के दौरान कहा, लोग कह रहे हैं कि मैं 370 के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा. मैं ही अकेला हूं, जो तीन साल से इस बारे में बात कर रहा हूं और कोई बात कर ही नहीं रहा. लेकिन अब ये मामला कोर्ट में है. तो मैं लोगों को खुश करने के लिए अभी मेरे हाथ में नहीं, वो मैं नहीं बोल सकता. मैं ये नहीं कहूंगा कि तारे तोड़कर लाऊंगा. मैं चांद को जमीन पर लाऊंगा. ये मुमकिन नहीं. इसलिए मैं 370 की वापसी का वादा नहीं करूंगा.

