जम्मू कश्मीर: कठुआ में BJP के नेता का शव पेड़ से लटका मिला, 3 दिन से थे लापता, परिजन बोले- हत्या हुई

जम्मू कश्मीर कठुआ में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता का शव रहस्यमय परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मामला कठुआ के हीरानगर का है. बीजेपी नेता तीन दिन से लापता थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, बीजेपी नेता के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

कठुआ जिले के हीरानगर में बीजेपी नेता सोमराज का शव पेड़ से लटका मिला. वे तीन दिन से लापता थे. पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है. इसके साथ ही 4 डॉक्टरों का बोर्ड पोस्टमार्टम के लिए गठित किया गया है. कठुआ एसएसपी आरसी कोटवाल ने बताया कि जांच जारी है. मौत की वजह का पता लगाया जा रहा है.

J&K | BJP leader Som Raj's body found hanging from a tree in Kathua



A hanging incident occurred in Hiranagar. SIT constituted, along with a 4-member board of doctors for post-mortem. FIR to be filed; probe underway; we'll look into the cause of death: SSP Kathua RC Kotwal (23.8) pic.twitter.com/Qc3UmoN1DF