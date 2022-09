जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में 24 घंटे के अंदर 4 आतंकी ढेर, दो का संबंध अलकायदा से

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है. बीते 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है. इतना ही नहीं इनमें से दो आतंकियों के संबंध अल-कायदा से जुड़े एक संगठन से मिले हैं, जिन्होंने घाटी में कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था.

एडीजीपी कश्मीर ने ताजा जानकारी देते हुए बताया कि अंसार गजावत उल हिन्द के दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है. इनकी पहचान फयाज़ कुमार और ओवैस खान के तौर पर हुई है. अंसार गजावत उल हिन्द, अल-कायदा से संबंद्ध एक आतंकी समूह है जो कश्मीर में मुख्य तौर पर एक्टिव है.

पुलिस ने जानकारी दी कि फयाज़ और ओवैस कई आतंकी घटनाओं में संलिप्त रहे हैं. तीन जुलाई 2022 को चीनीवूडर श्रिगुफवाड़ा में उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला किया था. इसमें एक पुलिस वाला फिरदौस दार गंभीर तौर पर घायल हो गया था. वहीं 12 अगस्त 2022 को दाराशिकोह पार्क बिजबेहरा में किए हमले में भी एक पुलिस कर्मी चोटिल हुआ था. वहीं 15 जून 2022 को वह पादशाहीबाग इलाके में किए ग्रेनेड लॉबिंग में शामिल रहे थे.

Killed #terrorists identified as Fayaz Kumar & Owais Khan linked with terror outfit AGuH. They were involved in several terror attacks including attack on police personnel in Cheeniwooder Srigufwara on 03-07-2022 in which 01 police personnel Firdous Dar got seriously injured(1/2) https://t.co/j5mk7j3LeD