जम्मू-कश्मीर: दारोगा पर थार सवार युवकों ने किया हमला, 2 गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर में थार सवार युवकों ने एक सब-इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया था. इस घटना के बाद एक्शन में आई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि 2 अन्य की तलाश की जा रही है.

जम्मू-कश्मीर में दारोगा पर हमला. (Photo: Representational )
जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर पर एक ग्रुप ने हमला कर दिया था. जिससे सब-इंस्पेक्टर घायल हो गया था. मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक दिन बाद2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

बख्शी नगर पुलिस स्टेशन में तैनात सब-इंस्पेक्टर नितिन खजूरिया पर रविवार शाम को थार में सवार चार लोगों ने हमला किया. पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऋषभ, मुन्ना डी, और दो अनजान लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया और पिस्तौल भी दिखाई. जिससे खजूरिया घायल हो गए और उन्हें जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया.

उन्होंने बताया कि घटना का संज्ञान लेते हुए बख्शी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गईं. पुलिस टीमों ने दो आरोपियों को निक्की तवी इलाके से ढूंढ निकाला. प्रवक्ता ने बताया कि तवी इलाके में अंधेरे में भागते समय ऋषभ और मुन्ना डी गिर गए और उन्हें चोटें आईं.

फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए जम्मू के GMC अस्पताल ले जाया गया. बाकी दो संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

