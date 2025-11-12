JK: जमात-ए-इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अनंतनाग में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सामग्री बरामद

प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के खिलाफ अनंतनाग पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई आतंकवादी नेटवर्क और उससे जुड़े सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बताई जा रही है.

कई ठिकानों पर छापेमारी

पुलिस ने बताया कि छापेमारी जमात-ए-इस्लामी से जुड़े सदस्यों और उनके सहयोगियों के आवासों और अन्य ठिकानों पर की गई. पुलिस टीमों ने अलग-अलग इलाकों में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि किसी को भी भागने का मौका न मिले.

मिले आपत्तिजनक दस्तावेज

छापेमारी के दौरान पुलिस को कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सामग्री बरामद हुई है, जो संगठन की गतिविधियों से जुड़ी मानी जा रही है. पुलिस ने इन सामग्रियों को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.

कई लोगों से पूछताछ

अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. शुरुआती जांच के बाद कुछ लोगों को कानूनी प्रावधानों के तहत पाबंद किया गया है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में मिले इनपुट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

आतंकी नेटवर्क पर सख्ती

अनंतनाग पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों और उनके सहयोगियों के खिलाफ जारी व्यापक अभियान का हिस्सा है. पुलिस ने कहा कि इस तरह की छापेमार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके.

