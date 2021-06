सोपोर आतंकी हमले पर बोलीं महबूबा मुफ्ती- दिल्ली की बंदूक से नहीं निकलेगा हल

जम्मू-कश्मीर के सोपोर में शनिवार को हुए आतंकी हमले में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि तीन नागरिकों की मौत हो गई है. इस हमले की निंदा करते हुए जम्मू-कश्मीर की पू्र्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि समस्या का हल न दिल्ली की बंदूक से होगा और न ही जो वहां के जवानों ने बंदूक उठाई है उससे हल होगा.

आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मु्फ्ती ने कहा कि हम तो ऐसे हमलों का विरोध करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. इससे जम्मू-कश्मीर का मसला हल नहीं होगा. न दिल्ली की बंदूक से होगा और न ही जो यहां के जवानों ने बंदूक उठाई है उससे हल होगा.

उन्होंने कहा कि इससे मसला और बिगड़ता है. इससे जम्मू-कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं. दहशतगर्दी के नाम पर फिर और यहां ताकत का इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने कहा कि मैं समझती हूं कि हर मसले का हल बातचीत है.

यह कायराना कृत्यः LG सिन्हा

आतंकी हमले की निंदा करते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हिंसा करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं. इस तरह का घिनौना और कायराना कृत्य बख्शा नहीं जाएगा.

Strongly condemn the terror attack on civilians and security personnel at Sopore, Baramulla. My sincere condolences to the families who have lost their loved ones in this attack. Praying for the early recovery of injured.